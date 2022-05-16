Блогерша показала быстрый и действенный способ очистить белую обувь

Блогерша Каролина Макколи показала быстрый способ чистки белых кед зубной пастой

Австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла быстрый и действенный способ очистить белую обувь. На ролик, появившийся в соцсетях, обратили внимание в The Sun.

На примере собственных кед жительница города Перт показала лайфхак, который позволит вернуть белизну обуви с помощью щетки и зубной пасты. На размещенных кадрах видно, что женщина втирает пасту в кроссовки, в том числе на внутреннюю часть языка и шнурки. После этого автор видео убирает остатки средства влажной тканевой салфеткой и демонстрирует результат.

Пользователи сети поблагодарили Макколи за технику, которая вернула ее кедам первоначальный товарный вид. Публикация блогерши набрала почти два миллиона просмотров. «Спасибо!», «Вау, способ действительно помог», «Ты просто супер», «Я благодарна тебе, твои методы всегда рабочие», «А я хотела выкинуть старую обувь», — высказывались комментаторы.

В апреле блогерша Симон Андерсон продемонстрировала другой способ очистить белую обувь. Пользовательница сети опубликовала видео, в котором показала, как она отстирывает белые кроссовки от грязи. По словам женщины, она кладет обувь в стиральную машину, затем засыпает в специальный отсек порошок, а также один колпачок пятновыводителя и небольшое количество жидкого средства для отбеливания вещей. После этого Андерсон стирает кроссовки в холодной воде в течение 45 минут.