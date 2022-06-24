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Следователи завели дело в связи с гибелью людей в Сочи

СКР возбудил дело после гибели двух женщин в Сочи, машины которых унесло в Черное море

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Сочи следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей, автомобили которых унесло в Черное море. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Дело заведено по итогам проверки об исчезновении шести человек, в том числе детей, после резкого ухудшения погодных условий.

По версии следствия, в ночь на 24 июня из-за обильных дождей поднялся уровень рек, их течение в море смыло две машины у поселка Зубова Щель. В них были семь человек, из них трое — дети. В ходе поисков найден 42-летний мужчина, он госпитализирован. Обнаружены тела двух женщин 37 и 39 лет.

Унесенные в море россияне оказались туристами из Ставропольского края. Несмотря на предупреждения об ухудшении метеорологических условий, группа путешественников не стала перепарковывать автомобили и продолжила отдыхать на берегу реки.

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Любовь Ширижик
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