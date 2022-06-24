Раскрыты детали инцидента с унесенными в море на машинах в Сочи россиянами

Унесенные в море в Сочи россияне оказались туристами-«дикарями»

Унесенные в море на двух машинах в Сочи россияне оказались туристами из Ставропольского края, которые отдыхали «дикарями» на берегу реки. Детали инцидента раскрыл источник в экстренных службах Краснодарского края, пишет ТАСС.

Уточнялось, что туристы приехали на отдых на двух машинах и остановились «дикарями» по типу кемпинга рядом с рекой. Источник агентства также сообщил, что со слов спасенного мужчины, группа путешественников знала о прогнозируемых в регионе неблагоприятных метеорологических явлениях, однако проигнорировала рекомендации и не стала перепарковывать автомобили в более безопасное место.

Прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель одного туриста, еще один человек спасен, поиски пятерых пропавших без вести продолжаются. «Среди них трое детей, младшему из которых один год. Органами прокуратуры Сочи организована проверка по факту происшествия, произошедшего в Лазаревском районе города», — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу, 24 июня сообщалось о том, что в Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, унесло в Черное море потоком воды с реки Чемитоквадже. Спасатели нашли живым одного человека.