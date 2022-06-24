В Сочи нашли тело второй погибшей в происшествии с унесенными в море россиянами

В администрации Сочи сообщили об обнаружении тела второй погибшей, смытой в море

В Сочи спасатели обнаружили тело второй погибшей женщины в зоне поиска людей, унесенных в море на двух автомобилях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Власти Сочи подтвердили гибель еще одного человека в происшествии с двумя машинами. смытыми в море потоком реки.

Ранее стало известно о том, что унесенные в море россияне оказались туристами из Ставропольского края. Несмотря на предупреждения об ухудшении метеорологических условий, группа путешественников не стала перепарковывать автомобили и продолжила отдыхать на берегу реки. Прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель одного туриста, еще одного человека нашли живым.

В пятницу, 24 июня сообщалось о том, что в Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, унесло в Черное море потоком воды с реки Чемитоквадже. Спасатели нашли живым одного человека.