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Стали известны детали взрыва в Херсоне

РИА Новости: мощность взрыва в Херсоне составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Мощность взрывного устройства, заложенного под автомобиль сотрудника военно-гражданской администрации Херсонской области, составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Детали произошедшего стали известны РИА Новости от источника в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, взрывчатка была заложена под водительское сиденье автомобиля.

Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила о произошедшем в городе взрыве, в результате которого погиб глава управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко.

Местные власти называют произошедшее терактом и заявляют о причастности к нему украинской диверсионно-разведывательной группы.

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