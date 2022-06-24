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В ЛНР сообщили о ликвидации украинских диверсантов возле Золотого

В НМ ЛНР сообщили о ликвидации украинских диверсантов на подступах к Золотому

Фото: Александр Река / ТАСС

На подступах к городу Золотое были ликвидированы украинские диверсанты. Об этом сообщил командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Владимир Полуполтинных, передает РИА Новости.

По его словам, группа диверсантов вышла на подразделение НМ ЛНР возле населенного пункта. «В плен, конечно, никто не попал. Такие не берутся, вернее, не сдаются», — уточнил Полуполтинных.

Ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Горским и Золотым полностью потеряла боеспособность и «перестала существовать как цельное подразделение». До этого также сообщалось, что в котле Горское — Золотое под Лисичанском в плен сдались более 800 военнослужащих ВСУ, еще свыше тысячи украинских военных были уничтожены.

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Алевтина Запольская
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