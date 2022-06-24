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Бабушку будущей невесты по ошибке похоронили в ее свадебном платье

The Sun: купленное внучкой свадебное платье случайно похоронили вместе с ее бабушкой

Фото: Charisse Kenion / Unsplash

Купленное внучкой в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, свадебное платье за 2,3 тысячи долларов (124,8 тысячи рублей) случайно похоронили вместе с ее бабушкой. Об этом сообщает The Sun.

О досадной ошибке своих клиентов рассказала в TikTok владелица свадебного бутика по имени Касия. «Сегодня мне позвонил жених, который был в ужасе. Он буквально рыдал», — сказала она. Мужчина пояснил, что его невеста приобрела в ее салоне свадебное платье, и он хотел бы заказать еще одно, точно такое же.

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Касия связалась с изготовителем платья, который заявил, что это возможно, но займет несколько месяцев. Чтобы ускорить процесс, владелица салона предложила заменить заказанное платье на похожее. Когда Касия сообщила об этом жениху, он заявил, что замена не подойдет. Он передал трубку своему будущему свояку, и тот объяснил, что произошло.

«Это очень печальная история. Видите ли, невеста дала платье нашей матери, чтобы та бережно сохранила его. Мама повесила его в шкаф, и никто, кроме нее, не имел к нему доступа», — сказал он. Проблемы начались недавно, когда умерла бабушка невесты.

«Поскольку дедушку хоронили в смокинге, бабушка хотела быть похороненной в ее свадебном платье. Мама сказала мне и моему будущему свояку взять бабушкино свадебное платье из шкафа, и мы это сделали. Но мы не знали, что оно хранится в коробке, и взяли сумку», — рассказал мужчина. Оказалось, что новое платье было именно в ней.

Мужчины отвезли платье в похоронное бюро и покойную предали земле в свадебном одеянии внучки.

Теперь жених и брат отчаянно ищут замену платью, чтобы не расстраивать невесту. Касия пообещала им сделать все возможное, чтобы все же вовремя достать такое же платье. Видео стало вирусным в соцсетях. Один из авторов комментариев заявил, что теперь невесте придется выходить замуж в платье бабушки.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit с ником WeddingDressBlue рассказал, что выгнал мать со свадьбы из-за того, что она без разрешения выложила в соцсети фотографию свадебного платья невесты. Поводом для конфликта стало то, что невеста запретила матери жениха публиковать фото, сделанные во время примерок свадебного платья.

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Алиса Дмитриева
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