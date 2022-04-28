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Жених выгнал мать со свадьбы из-за платья невесты

Daily Mirror: жених выгнал со свадьбы мать из-за выложенных фото платья невесты

Фото: Los Muertos Crew / Pexels

Пользователь Reddit с ником WeddingDressBlue рассказал, что выгнал мать со свадьбы из-за того, что она без разрешения выложила в соцсети фотографию свадебного платья невесты. Об этом сообщает Daily Mirror.

Поводом для конфликта стало то, что невеста запретила матери жениха публиковать фото, сделанные во время примерок свадебного платья. Она хотела удивить им своего отца и будущего мужа, когда пойдет к алтарю, и даже наняла двух фотографов, чтобы запечатлеть этот момент на память.

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Несмотря на запрет, за 30 минут до свадьбы мать жениха выложила в соцсеть фотографии невесты в свадебном платье и фате. Уведомления о снимке получили все гости, в том числе и отец невесты. В результате сюрприз был испорчен. «Моя жена узнала об этом только после церемонии, так как была занята последними приготовлениями перед выходом к алтарю», — рассказал жених.

Когда церемония в церкви закончилась, жених выгнал мать со свадьбы и не разрешил ей присутствовать на банкетной части. «Я не хочу, чтобы мама больше присутствовала в моей жизни, потому что то, что она сделала, было мелочным и эгоистичным», — объясняет он. Вслед за матерью со свадьбы ушли его младшая сестра, отец и еще несколько членов семьи.

Ранее сообщалось, что шафер тайком накормил голодных гостей пиццей на вегетарианской свадьбе и разозлил невесту. По его словам, ему стало ясно, что предложенной гостям еды недостаточно на целый день.

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Рузанна Акмалтдинова
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