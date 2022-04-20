Шафер тайком накормил голодных гостей пиццей и испортил вегетарианскую свадьбу

The Mirror: шафер заказал пиццу на свадьбу и разозлил невесту-вегетарианку

Шафер тайком накормил голодных гостей пиццей на вегетарианской свадьбе и разозлил невесту. Об этом сообщает The Mirror.

На сайте Reddit мужчина рассказал, что был шафером на свадьбе подруги-вегетарианки по имени Сара. По его словам, ему стало ясно, что предложенной гостям еды недостаточно на целый день. Чтобы не расстраивать подругу, он не стал говорить ей об этом и тайком заказал пиццу.

Слух о пицце быстро распространился среди гостей. Оказалось, что многие из них тоже голодны. В конце концов, мужчина заказал еще четыре большие пиццы. Утаить их от невесты оказалось невозможно: она заметила пиццу у жениха.

«Сказать, что она взорвалась, было бы недостаточно, — утверждает шафер. — Она сказала, что я подставил ее и вынудил чувствовать себя дешевкой. Я попытался извиниться и объяснить ситуацию, но она не хотела меня слушать. Она попросила меня уйти, а ее мать испепелила меня взглядом».

В комментариях большинство пользователей Reddit выступили на стороне мужчины. Многие из них согласились, что поданной на свадьбе еды было недостаточно, чтобы гости наелись.

«Даже ее муж ел пиццу. Она чувствовала себя неловко, потому что оказалась плохой хозяйкой в глазах остальных участников торжества, и тот факт, что вы заказали пиццу и всех накормили, подчеркнул это. То, что вы сделали, некоторым может показаться сомнительным, но я не думаю, что вы не правы», — написал один из них.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что ее золовка-веганка отказалась идти на свадьбу брата, если на церемонии в числе угощений для гостей будет мясо. Женщина уточнила, что планировала добавить в меню блюда для веганов, но будущая родственница требовала, чтобы на столе вообще не было мяса