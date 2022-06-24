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Россиянин задавил многодетную мать и ее девятилетнюю дочь на трассе в Татарстане

Россиянин задавил многодетную мать и ее 9-летнюю дочь на трассе под Альметьевском

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Альметьевском районе Татарстана россиянин на большой скорости врезался в переходивших дорогу многодетную мать и ее девятилетнюю дочь. Об этом сообщает портал «Almet-rt».

По информации издания, женщина погибла на месте, ее дочь в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Водитель сам вызвал скорую. На момент аварии задавивший женщину и ребенка россиянин был трезв. Его стаж вождения составляет 15 лет.

Уточняется, что на погибшей и ее дочери не было светоотражающих предметов одежды, однако дорога была ярко освещена.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве на Зубовском бульваре Mercedes столкнулся с автомобилем, на полной скорости влетел в стену жилого дома и загорелся.

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Валерий Розенберг
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