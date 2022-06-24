Названы быстрые варианты летних образов для опаздывающих

Who What Wear: опаздывающие могут составить быстрый образ из ярких рубашки и шортов

Модный редактор портала Who What Wear Флори Александр назвала быстрые варианты образов для опаздывающих. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалистки, в целях экономии времени можно составить удачный наряд из белой блузки, юбки длины миди с принтом и сандалий яркого цвета. Также выигрышно, по мнению журналистки, будет смотреться рубашка светлого оттенка с белыми джинсами и кроссовками. Кроме того, следует обратить внимание на комплект из босоножек, платья из легкой ткани и плетеной сумки, которая сделает образ полностью летним, призвала Александр.

Помимо этого, она посоветовала комбинировать топы или рубашки насыщенных тонов с подобными шортами или брюками с графическим рисунком. Вдобавок эксперт опровергла утверждение о том, что одежда в темных тонах неуместна в теплое время года. «Тот, кто сказал, что черный — не летний цвет, оказался неправ. Добавьте к такому платью босоножки на каблуках с ремешками вокруг щиколоток — и наряд на каждый день готов», — отметила она.

В мае стилистка Эбби (фамилия не указывается) из США назвала две ошибки, которые часто допускаются во время утренних сборов. Специалистка отметила, что первое, о чем забывают люди при выборе наряда, — это правильное сочетание одежды и обуви. При этом в первой части видео блогерша проиллюстрировала данную оплошность на собственном примере. На кадрах она предстала в кардигане песочного оттенка, белых брюках и черных туфлях. «Темный цвет притягивает внимание и выглядит словно бельмо на глазу. Выбирайте более светлую обувь, чтобы создать баланс с верхней частью образа», — призвала эксперт с никнеймом sistersguidetostyle.