Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы быстрые варианты летних образов для опаздывающих

Who What Wear: опаздывающие могут составить быстрый образ из ярких рубашки и шортов

Фото: shutterstock

Модный редактор портала Who What Wear Флори Александр назвала быстрые варианты образов для опаздывающих. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалистки, в целях экономии времени можно составить удачный наряд из белой блузки, юбки длины миди с принтом и сандалий яркого цвета. Также выигрышно, по мнению журналистки, будет смотреться рубашка светлого оттенка с белыми джинсами и кроссовками. Кроме того, следует обратить внимание на комплект из босоножек, платья из легкой ткани и плетеной сумки, которая сделает образ полностью летним, призвала Александр.

Помимо этого, она посоветовала комбинировать топы или рубашки насыщенных тонов с подобными шортами или брюками с графическим рисунком. Вдобавок эксперт опровергла утверждение о том, что одежда в темных тонах неуместна в теплое время года. «Тот, кто сказал, что черный — не летний цвет, оказался неправ. Добавьте к такому платью босоножки на каблуках с ремешками вокруг щиколоток — и наряд на каждый день готов», — отметила она.

В мае стилистка Эбби (фамилия не указывается) из США назвала две ошибки, которые часто допускаются во время утренних сборов. Специалистка отметила, что первое, о чем забывают люди при выборе наряда, — это правильное сочетание одежды и обуви. При этом в первой части видео блогерша проиллюстрировала данную оплошность на собственном примере. На кадрах она предстала в кардигане песочного оттенка, белых брюках и черных туфлях. «Темный цвет притягивает внимание и выглядит словно бельмо на глазу. Выбирайте более светлую обувь, чтобы создать баланс с верхней частью образа», — призвала эксперт с никнеймом sistersguidetostyle.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
США признали военные успехи России в Донбассе
В ЛНР заявили о полной зачистке Горского
Российские полицейские ликвидировали лабораторию по производству мефедрона
Вице-канцлер Германии стал реже мыться в целях экономии энергии
В Тбилиси убит крупный бизнесмен
Будущее отношений Литвы и Евросоюза из-за Калининградской области оценили
Названы быстрые варианты летних образов для опаздывающих
Психолог назвал родителям одну из главных ошибок в воспитании ребенка
Россиянин задушил на пикнике гражданскую жену шнурком от кроссовок
В ДНР ввели уголовную ответственность за фейки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.