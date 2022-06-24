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Кремль назвал статус кандидата в ЕС для Украины внутренним делом Европы

Песков: предоставление статуса кандидата в ЕС для Киева является внутренним делом Европы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Предоставление статуса кандидата в Европейский союз (ЕС) для Украины является внутренним делом Европы. Так назвал этот вопрос пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно», — уточнил Песков. Он понадеялся, что это решение не приведет к дальнейшему ухудшению отношений Москвы и ЕС, которые «и так уже изрядно подпорчены».

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Виктория Кондратьева
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