Кремль назвал статус кандидата в ЕС для Украины внутренним делом Европы

Песков: предоставление статуса кандидата в ЕС для Киева является внутренним делом Европы

Предоставление статуса кандидата в Европейский союз (ЕС) для Украины является внутренним делом Европы. Так назвал этот вопрос пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно», — уточнил Песков. Он понадеялся, что это решение не приведет к дальнейшему ухудшению отношений Москвы и ЕС, которые «и так уже изрядно подпорчены».