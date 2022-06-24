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В сети высмеяли европейский телеканал за сюжет с описанием способа кражи бензина

Греческий канал EPT1 показал способ украсть бензин из чужой машины и был высмеян в сети

Пользователи сети высмеяли греческий телеканал за описание способа кражи бензина из чужой машины. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает издание Business Insider.

Новостной сюжет, в котором автомобильный эксперт рассказал, как похитить топливо, вышел на греческом государственном канале ERT1 в минувшую среду, 22 июня. В нем зрителям посоветовали вставить трубку в топливный бак и откачать бензин. «Для этого вам даже не нужна специальная трубка, подойдет обычный садовый шланг», — уточнил репортер Костас Стаму.

Некоторые пользователи посчитали этот сюжет забавным. Так, один из них предположил, что уже в следующем выпуске журналист покажет, как открывать двери балкона снаружи и отвлекать собаку, охраняющую дом. «В завтрашнем выпуске мы расскажем, как тайком вынести из супермаркета два килограмма сыра фета и стейк и не привлечь внимание охраны», — предложил тему еще для одного сюжета другой комментатор.

Выпуск с описанием способа кражи топлива был показан на фоне роста цен на бензин в Греции. Стоимость топлива увеличилась и в других странах Европы. В некоторых из них прошли протесты из-за повышения цен. Так, во Франции в ходе акции погибла женщина, и пострадали более ста человек.

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Евгения Наумова
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