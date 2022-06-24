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Защита осужденного британского наемника отказалась оспаривать его вину

Адвокат британского наемника Пиннера: защита не станет оспаривать его вину в апелляции
Шон Пиннер

Шон Пиннер. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Защита британского наемника Шона Пиннера, приговоренного в Донецкой народной республике (ДНР) к смертной казни, отказалась оспаривать его вину в апелляции в адрес Верховного суда ДНР. Об этом сообщила адвокат осужденного Юлия Церковникова, передает Донецкое агентство новостей.

Она заявила, что защита призовет суд проявить гуманность и снисхождение к Пиннеру, однако не станет оспаривать его виновность, поскольку считает ее доказанной в полном объеме. «Говорить, что жалоба будет строиться на каких-то доказательствах невиновности, не приходится», — отметила Церковникова.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и совершении преступления группой лиц. Их приговорили к смертной казни.

Позднее глава республики Денис Пушилин сообщил, что осужденные иностранные наемники могут обжаловать свой приговор до 9 июля. Он также добавил, что они могут попросить о помиловании.

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