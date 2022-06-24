ЕС оценил возможность возвращения к нормальным отношениям с Путиным

Глава ЕК заявила, что ЕС не сможет вновь выстроить нормальные отношения с Путиным

Европейский союз (ЕС) не сможет вновь выстроить нормальные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Так оценила эту возможность глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным», — заявила глава Еврокомиссии. Она также заявила об уверенности в том, что введенные ЕС санкции наносят серьезный удар по российской экономике.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Евросоюза и так изрядно испорчены, сложно испортить их больше. Так представитель Кремля прокомментировал предоставление Европой статуса кандидатов в объединение Украине и Молдавии.

3 июня ЕС одобрил шестой пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры предполагают, что страны объединения в течение полугода откажутся от российской нефти, а от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.