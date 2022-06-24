Песков прокомментировал отношения ЕС и России фразой «сложно испортить больше»

Пресс-секретарь Песков заявил, что отношения России и Евросоюза «и так изрядно испорчены»

Отношения России и Евросоюза (ЕС) и так изрядно испорчены, сложно испортить их больше. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал предоставление Европой статуса кандидатов в объединение Украине и Молдавии. Он отметил, что это внутренние европейские дела, однако для России важно, чтобы эти процессы не приносили никаких проблем в отношениях между странами.