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Песков прокомментировал отношения ЕС и России фразой «сложно испортить больше»

Пресс-секретарь Песков заявил, что отношения России и Евросоюза «и так изрядно испорчены»

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Отношения России и Евросоюза (ЕС) и так изрядно испорчены, сложно испортить их больше. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал предоставление Европой статуса кандидатов в объединение Украине и Молдавии. Он отметил, что это внутренние европейские дела, однако для России важно, чтобы эти процессы не приносили никаких проблем в отношениях между странами.

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Никита Абрамов
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