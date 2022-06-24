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Малышева назвала способ предотвратить инфаркт и инсульт

Врач Малышева посоветовала ежегодно сдавать анализы, чтобы предотвратить инфаркт и инсульт

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева назвала способ, который поможет предотвратить инфаркт и инсульт в молодом возрасте. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Малышева рассказала, что инфаркт и инсульт в молодом возрасте чаще всего могут возникать из-за высокого уровня холестерина в организме. «Высокий холестерин не имеет никаких симптомов. Он выявляется случайно в анализе крови», — отметила она.

В этой связи Малышева посоветовала ежегодно обследоваться у специалистов и сдавать анализы, в том числе и анализ на холестерин. По ее словам, если врач обнаружит у человека высокий уровень холестерина, то назначит ему необходимые препараты.

Телеведущая добавила, что в группе риска находятся те люди, чьи родители скончались в результате инфаркта или инсульта в возрасте до 50 лет. Она заявила, что им необходимо начать сдавать анализ на холестерин уже в раннем возрасте, чтобы предупредить развитие сердечно-сосудистых болезней.

Ранее Елена Малышева и ее коллега по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус перечислили полезные свойства чеснока. По их словам, этот продукт помогает бороться со старением кожи, а также снижает риск возникновения рака.

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Евгения Наумова
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