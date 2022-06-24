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Британский наемник попросил прощения у жителей Донбасса и России

Приговоренный к казни британский наемник Аслин извинился перед жителями Донбасса и России

Эйден Аслин. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Британский наемник Эйден Аслин, приговоренный в Донецкой народной республике (ДНР) к смертной казни, извинился перед жителями Донбасса и России за службу в украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем видеообращении, записанном из тюрьмы в Донецке, он заявил, что «увидел правду» после обстрелов города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), и попросил прощения за службы в украинских войсках.

«После того, что я увидел вчера, я мало что могу сказать, кроме того, насколько я опустошен... Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они (украинские военные — прим. «Ленты.ру») били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки», — рассказал Аслин.

Британец также посетовал на молчание западных СМИ об обстрелах городов Донбасса со стороны ВСУ, о которых «парни из ДНР твердят уже восемь лет».

9 июня Верховный суд ДНР признал 28-летнего Эйдена Аслина, его 48-летнего соотечественника Шона Пиннера и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и совершении преступления группой лиц. Их приговорили к смертной казни. Позднее глава республики Денис Пушилин сообщил, что осужденные иностранные наемники могут обжаловать свой приговор до 9 июля. При этом он добавил, что они могут попросить о помиловании.

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