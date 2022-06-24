Появились кадры спасения одного из унесенных в море россиян в Сочи

Опубликовано видео спасения одного из пострадавших, унесенного в море на автомобиле в Сочи

В сети появились кадры поисково-спасательных работ на берегу моря в Сочи, где утонули два автомобиля с туристами. Видео опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, как спасатели выводят из воды пострадавшего. Можно заметить, что им мешают сильные волны, которые периодически сбивают их с ног.

Ранее, 24 июня, два легковых автомобиля, в которых находились туристы из Ставропольского края, унесло в Черное море потоком воды с реки Чемитоквадже. Как позже сообщили в экстренных службах, одного из путешественников нашли мертвым.