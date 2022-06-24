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Лавров заявил о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ

Лавров заявил, что Минская группа ОБСЕ прекратила деятельность по инициативе США и Франции

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Минская группа ОБСЕ, занимающаяся поиском путей мирного урегулирования Карабахского конфликта, фактически прекратила свое существование. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамоввым, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, группа прекратила деятельность по инициативе участников из США и Франции. «Мы обсуждали процессы постконфликтного урегулирования. И база для этого урегулирования заключается в трех трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении», — указал министр.

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По словам Лаврова, после событий с сентября по ноябрь 2020 года, все наработки, обсуждавшиеся Минской группой «без видимых результатов» решились на земле. «Три заявления, подписанные лидерами России, Азербайджана и Армении, они сейчас всеми признаются в качестве основы для движения по окончательному закрытию всех остающихся вопросов. Как я понимаю, эту реальность признают и наши европейские соседи, которые пытаются всячески внедрить усилия Европейского союза в решение остающихся задач», — заключил он.

Ранее Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал российских миротворцев восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, «который был нарушен вторжением ВС Азербайджана в село Парух в Арцахе 24 марта». Глава МИД Армении добавил, что Россия сыграла решающую роль в приостановке военных действий в Карабахе осенью 2020 года.

В 1991 году Нагорный Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во время СССР. Началась война, в 1994 году было заключено перемирие.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных территорий. В регион вошли российские миротворцы.

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Анжелика Бережная
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