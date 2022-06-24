Молдавия поддержит новые санкции Евросоюза против России

Спикер парламента Молдавии Гросу заявил, что страна поддержит санкции ЕС против России

Молдавия поддержит новые санкции Европейского союза (ЕС) против России — к этому страну обязывает полученный недавно статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом заявил спикер парламента республики Игорь Гросу, передает РИА Новости.

«Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности», — заявил Гросу.

Спикер подчеркнул, что санкции Евросоюза призваны «остановить военные действия, прекратить убийство людей и сесть за стол переговоров». «Мы хотим всеми дипломатическими методами достичь этого», — добавил он.

При этом Гросу отметил, что Молдавия хотела бы иметь хорошие отношения с Россией и торговать с ней, но только на условиях взаимного уважения.

Ранее стало известно, что главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

При этом еще в апреле президент Молдавии Майа Санду заявляла, что республика сохранит позицию нейтралитета и не присоединиться к санкциям, введенные Западом против России из-за ее спецоперации на Украине.