Очевидцы сняли на видео момент крушения Ил-76 в Рязани

Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Очевидцы сняли катастрофу из окна высотного дома. На кадрах видно, что у самолета еще до столкновения с землей загорелся один из двигателей.

Военно-транспортный Ил-76 потерпел крушение в районе Михайловского шоссе города Рязани утром в пятницу, 24 июня. На месте падения начался пожар, воздушное судно повредило линии электропередачи, из-за чего несколько районов остались без света. Самолет упал в поле рядом с частными жилыми домами. Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.