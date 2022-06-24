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Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения Ил-76 в Рязани

Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Очевидцы сняли катастрофу из окна высотного дома. На кадрах видно, что у самолета еще до столкновения с землей загорелся один из двигателей.

Военно-транспортный Ил-76 потерпел крушение в районе Михайловского шоссе города Рязани утром в пятницу, 24 июня. На месте падения начался пожар, воздушное судно повредило линии электропередачи, из-за чего несколько районов остались без света. Самолет упал в поле рядом с частными жилыми домами. Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

Синдром отмены: Россия
Марина Совина
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Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео
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