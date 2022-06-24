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В Кремле допустили отмену Литвой решения о транзитной блокаде Калининграда

Представитель Кремля Песков допустил отмену Литвой транзитной блокады Калининграда

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Кремль допускает, что Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что, как и всегда, «надеясь на лучшее, готовиться нужно к худшим вариантам».

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов всей номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов и металлов.

МИД России потребовал отменить ограничения, указав, что они фактически подвергают российский регион блокаде. Дипломаты также пообещали, что ответ на действия Вильнюса будет лежать «в практической плоскости».

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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