В Кремле допустили отмену Литвой решения о транзитной блокаде Калининграда

Представитель Кремля Песков допустил отмену Литвой транзитной блокады Калининграда

Кремль допускает, что Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что, как и всегда, «надеясь на лучшее, готовиться нужно к худшим вариантам».

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов всей номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов и металлов.

МИД России потребовал отменить ограничения, указав, что они фактически подвергают российский регион блокаде. Дипломаты также пообещали, что ответ на действия Вильнюса будет лежать «в практической плоскости».