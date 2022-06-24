Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Худеющую блогершу заставили объедаться ради пластики ее мечты

TikTok-блогерша Карлин Холланд набрала 10 килограммов ради бразильской подтяжки ягодиц

Кадр: @carlinholland

TikTok-блогершу Карлин Холланд из Перта, Австралия, которая худела с помощью строгих диет, заставили объедаться ради пластической операции ее мечты. Соответствующий материал приводит 7News.

Так, 22-летняя австралийка рассказала, что ограничивала себя в питании и посвящала время занятиям в спортзале, поскольку была недовольна собственной внешностью со времен подросткового возраста. Девушке удалось похудеть, однако вместе с лишними килограммами исчезли пышные формы, которыми она гордилась. Вернуть объем соответствующим частям тела не получалось, несмотря на интенсивные тренировки, заверила Холланд. По этой причине она решилась на бразильскую подтяжку ягодиц, в рамках которой пациенту пересаживают собственную жировую ткань.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Голодные до красотыНаркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
19 ноября 2020

Однако, когда инфлюэнсерша обратилась к врачам, те заявили, что ей необходимо набрать вес, поскольку она слишком худая для указанной процедуры. Так, блогерше пришлось полностью изменить свой рацион, включив в него богатую жирами и углеводами пищу, которую она употребляла пять раз в день. «Это, наверное, единственный случай, когда вы можете есть все, что хотите, и не укорять себя», — отметила Холланд, которая набрала 10 килограммов в течение полугода и сделала желаемую коррекцию фигуры.

В мае британская блогерша Лея Джейн рассказала, что похудела с размера XXXL до M и стала несчастной. Девушка отметила, что для достижения желаемого результата ей пришлось несколько раз прибегнуть к пластической хирургии. Известно, что впервые она легла под нож в 23 года, чтобы избавиться от дряблой кожи на животе, которая образовалась после резкого снижения веса.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
При взрыве в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона
Одного из унесенных потоком воды в море россиянина нашли мертвым
Раскрыты детали спин-оффа «Игры престолов»
Малышева назвала способ предотвратить инфаркт и инсульт
Граничащий с Украиной регион продлил желтый уровень террористической опасности
На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять человек
Федерация дзюдо Украины бойкотирует международные турниры из-за допуска россиян
Участники группы Little Big снялись обнаженными для нового клипа
На Кубани два легковых автомобиля с людьми унесло в море
Власти Херсона назвали подрыв автомобиля целенаправленным покушением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.