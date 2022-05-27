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Блогерша похудела на шесть размеров и стала несчастной

Блогерша Лея Джейн похудела с размера XXXL до M и призналась, что стала несчастной

Фото: Leah Jane

Блогерша из Западного Сассекса Лея Джейн похудела с размера XXXL до M и рассказала, как изменилась ее жизнь после трансформации. Ее историю опубликовало издание The Sun.

39-летняя британка призналась, что похудение на несколько размеров сделало ее несчастной. Джейн отметила, что для достижения желаемого результата ей пришлось не один раз прибегнуть к пластической хирургии. Известно, что впервые она легла под нож в 23 года, чтобы избавиться от дряблой кожи на животе, которая образовалась после резкого похудения.

Однако вмешательство сразу не дало заметного результата. В погоне за худобой девушка также перенесла серию инвазивных операций, однако полного удовлетворения от своего внешнего вида она так и не достигла. Кроме того, Джейн призналась, что так и не стала уверенной в себе, несмотря на похудение.

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На данный момент женщина проходит курс терапии с психологом. «Внешних изменений недостаточно, все начинается изнутри. Если вы меняетесь, чтобы стать более привлекательной для мужчин, это опасный путь. А если вы пытаетесь таким образом побороть свои психологические проблемы, то у вас тоже ничего не выйдет», — считает Джейн.

В феврале жительница Лондона Кара Кондит сбросила вес после многолетней травли окружающих и удивила пользователей сети своим преображением. Девушка призналась, что из-за лишнего веса в подростковом возрасте носила исключительно закрытую и объемную одежду. Похудев, британка стала позировать в бикини и откровенных нарядах.

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Полина Гераскина
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