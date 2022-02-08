Девушка преобразилась после многолетней травли и удивила пользователей сети

Жительница Лондона преобразилась после многолетней травли окружающих и удивила пользователей сети своей новой внешностью. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша Кара Кондит (Kara Condit) рассказала, как издевки со стороны сверстников стали причиной изменений в ее внешности. Сперва девушка показала снимки, на которых она запечатлена в подростковом возрасте: у героини материала был лишний вес и нечеткий овал лица. Помимо этого, она носила преимущественно закрытую одежду и избегала макияжа.

Следом девушка продемонстрировала свои свежие фотографии. Видно, что она похудела, начала позировать в бикини и откровенных нарядах, а также стала ухаживать за собой и пользоваться косметикой. Публикация стала вирусной и набрала больше 240 тысяч просмотров.

Зрители принялись обсуждать перемены во внешности Кондит в комментариях. «Ты была великолепна всю свою жизнь», «У меня отвисла челюсть», «Мне очень жаль, что ты почувствовали, что должна изменить себя. Ты была красивой и до перемен. Я просто надеюсь, что теперь ты счастливее», «Я ненавижу, что люди заставляли тебя чувствовать, что ты не всегда была красивой», — высказывались они.

В декабре сообщалось, что униженная одноклассниками девушка изменила внешность, завела блог и прославилась. Визажистка Зина Фариди (Zeenah Faridi) объяснила, что над ней постоянно издевались в средней школе, поскольку раньше у нее был лишний вес. Для сравнения англичанка продемонстрировала свою новую внешность: она похудела, увеличила губы и исправила форму подбородка филлерами гиалуроновой кислоты.