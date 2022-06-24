Схему по выплате российских долгов в рублях сочли юридически безупречной

Экономист Беляев назвал схему выплаты российских долгов в рублях юридически безупречной

Схема выплаты российских долгов в рублях является юридически безупречной, в чем убедились уже и западные контрагенты, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он добавил, что подобные банковские операции являются довольно обычными и рядовыми, внимание к ним было приковано только из-за политической обстановки.

Министерство финансов провело первые выплаты держателям еврооблигаций России в рублях по новой схеме, установленной указом президента, сообщило ведомство. Минфин в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году на сумму в 12,51 миллиарда рублей, говорится в заявлении.

«Юридически безупречно»

«На самом деле, это достаточно обычная банковская операция, которая просто проходила в таком напряженном режиме из-за санкций: одна сторона двинула деньги в одном номинале, потом они конвертировались в необходимую и выплачивались бенефициарам, — объяснил Беляев. — Ничего экзотического тут нет. Внимание к этой истории было приковано потому, что западная сторона рассматривала ее как попытку обойти санкции. Тем не менее, она оказалась абсолютно легитимной, в полном объеме удовлетворяющей требования и права держателей ценных бумаг».

Экономист считает большим достижением России то, что ей удалось найти такой лежавший на поверхности вариант, который в итоге оказался совершенно юридически безупречным. Он уверен, что в ближайшее время на него перестанут обращать внимание и относиться как к чему-то необычному.

«В итоге оказалось, что это совершенно нормальный прием, ставший возможным благодаря гибкости Минфина. На него уже практически не обращают внимания и не предъявляют никаких дополнительных требований», — заключил Беляев.

Схему расчетов в рублях Минфин анонсировал еще в мае, когда США решили прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга.