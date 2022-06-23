Минфин впервые заплатил по еврооблигациям в рублях

Минфин выполнил обязательства по евроооблигациям в рублях по новой схеме

Министерство финансов провело первые выплаты держателям еврооблигаций России в рублях по новой схеме, установленной указом президента, сообщило ведомство.

Минфин в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году на сумму в 12,51 миллиарда рублей, говорится в заявлении.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме», — уточнило министерство.

Указ, устанавливающий новый порядок выплат по внешнему валютному госдолгу, президент России Владимир Путин подписал 22 июня. Из документа следует, что теперь Россия для выполнения обязательств по еврооблигациям может открыть рублевые счета на имя иностранных депозитариев. Бенефициарами по этим счетам являются, в частности, владельцы бумаг, а также «иные лица», в порядке, установленном Минфином и ЦБ.

Платежным агентом будет выступать Национальный расчетный депозитарий, куда будет поступать рублевый эквивалент суммы соответствующего платежа.

Схему расчетов в рублях Минфин анонсировал еще в мае, когда США решили прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга.