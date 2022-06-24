Казахстан заявил о приверженности ценностям ОБСЕ

Токаев заявил, что Казахстан привержен ценностям ОБСЕ и готов к сотрудничеству с БДИПЧ

Казахстан привержен ценностям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и готов к сотрудничеству с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с директором БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, передает пресс-служба главы государства.

«Президент приветствовал подписание Меморандума о взаимопонимании между Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан и БДИПЧ ОБСЕ. По его словам, это наглядно свидетельствует о готовности нашей страны к развитию тесного партнерства с БДИПЧ и приверженности ценностям ОБСЕ», — сказано в публикации.

Токаев рассказал директору БДИПЧ об основных целях и задачах проводимых масштабных реформ, направленных на построение нового Казахстана. Мекаччи выразил поддержку осуществляемым реформам и подчеркнул, что Казахстан является важным партнером ОБСЕ.

Ранее президент Казахстана заявил о масштабных политических и экономических реформах в республике. Проводимые в стране реформы, по его словам, направлены на перезагрузку государственного управления и строительство «справедливого, нового Казахстана».

Токаев анонсировал пакет реформ по перестройке судебной системы республики, о котором будет объявлено в сентябре. «Это очень актуальная проблема, для Казахстана во всяком случае», — отметил президент.