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Токаев анонсировал реформы судебной системы Казахстана

Президент Казахстана Токаев анонсировал пакет реформ по перестройке судебной системы

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал пакет реформ по перестройке судебной системы республики, о котором будет объявлено в сентябре. Об этом он заявил на на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Это очень актуальная проблема, для Казахстана во всяком случае», — отметил президент.

Он также рассказал, что сейчас в стране осуществляется реформа полицейской службы. «Она идет не без трудностей. Тем не менее, полагаю, что в конечном счете мы добьемся успеха», — подчеркнул Токаев.

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Алевтина Запольская
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