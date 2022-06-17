Президент Токаев заявил о строительстве «справедливого Казахстана»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о масштабных политических и экономических реформах в республике. Об этом он высказался во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Токаев отметил, что проводимые в стране реформы направлены на перезагрузку государственного управления и строительство «справедливого, нового Казахстана».

«Наши усилия ориентированы на то, чтобы рост экономики пропорционально влиял на повышение благосостояния граждан. Мы нацелены на устойчивое развитие торгово-экономических связей, открытие новых производств, создание условий для роста человеческого капитала и внедрения инвестиций», — пояснил президент.

Глава республики добавил, что масштабная модернизация Казахстана также подразумевает «выстраивание новых правил игры в экономике без очевидных монополий и вопиющей коррупции».

Ранее Токаев заявлял о необходимости избавиться от фаворитизма, олигархии и олигополии в политике и экономике республики. По его словам, это позволит установить в стране «социальную справедливость».

До этого в Казахстане состоялся референдум по поправкам в конституцию республики. По данным местной Центральной избирательной комиссии (ЦИК), вносимые в документ изменения поддержали более 77 процентов проголосовавших граждан.