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Митингующие в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра

Организаторы митинга в Тбилиси заявили, что демонстранты требуют отставки премьер-министра

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Участники митинга в Тбилиси за интеграцию Грузии с Европейским союзом (ЕС) потребовали отставки премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из организаторов митинга Шоту Дигмелашвили.

Демонстранты заявили о необходимости создания правительства национального согласия, которое будет стремиться к выполнению требований Евросоюза, чтобы страна могла получить статус кандидата в члены сообщества.

«Отставка Ираклия Гарибашвили и создание правительства национального согласия для выполнения 12 условий, выдвинутых Евросоюзом. Мы даем властям срок. У властей есть неделя для того, чтобы отправить в отставку правительство», — заявил он.

Он также добавил, что если премьер не подаст в отставку, то они вновь соберутся 3 июля у здания парламента. По его словам, их будет намного больше, и они не разойдутся до того, пока Гарибашвили не покинет должность.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на прошедшем 23 июня саммите в Брюсселе главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Также он добавил, что ЕС готов предоставить статус кандидата на вступление в союз Грузии, но для этого стране придется выполнить ряд условий.

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Марина Совина
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