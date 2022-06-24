Стала известна дата встречи Путина и Лукашенко в Петербурге

Путин и Лукашенко обсудят в Петербурге 25 июня развитие стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко в субботу, 25 июня, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно о подготовке новой встречи Путина и Лукашенко. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что возможные переговоры состоятся до Форума регионов двух стран, который пройдет 30 июня — 1 июля.

Кроме того, пресс-секретарь указал, что 23 и 24 июня лидеры государств проводят неформальные переговоры в Завидово.