Песков сообщил о подготовке новой встречи Путина и Лукашенко

Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Белоруссии возможна до 30 июня

Новая встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, возможно, состоится до Форума регионов двух стран, который пройдет 30 июня — 1 июля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы сообщим вам своевременно», — сказал Песков в ответ на вопрос о подготовке к встрече политиков в Санкт-Петербурге.

Последняя очная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 23 мая в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.

Ранее президент Белоруссии сообщал, что в ближайшее время намерен обсудить с президентом России сложившуюся на Украине ситуацию. Политик считает, что в стране «идет какая-то заварушка».

