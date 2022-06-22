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Песков сообщил о подготовке новой встречи Путина и Лукашенко

Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Белоруссии возможна до 30 июня

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Новая встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, возможно, состоится до Форума регионов двух стран, который пройдет 30 июня — 1 июля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы сообщим вам своевременно», — сказал Песков в ответ на вопрос о подготовке к встрече политиков в Санкт-Петербурге.

Последняя очная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 23 мая в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.

Ранее президент Белоруссии сообщал, что в ближайшее время намерен обсудить с президентом России сложившуюся на Украине ситуацию. Политик считает, что в стране «идет какая-то заварушка».

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Алевтина Запольская
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