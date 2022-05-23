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Началась встреча Путина и Лукашенко

В Сочи началась встреча президентов Путина и Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин (архивное фото)

Александр Лукашенко и Владимир Путин (архивное фото). Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters

В Сочи началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает БЕЛТА.

Встреча происходит в резиденции Бочаров Ручей.

О ее проведении Путин и Лукашенко договорились на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 16 мая в Москве. Президенты намерены обсудить весь спектр сотрудничества двух стран.

На переговорах 16 мая Путин и Лукашенко обсудили импортозамещение, перевалку белорусских грузов в российских портах и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, а также совместную работу в области ракетостроения. Встреча продлилась 40 минут.

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Алевтина Запольская
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