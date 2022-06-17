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Лукашенко пообещал обсудить ситуацию на Украине с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко пообещал обсудить ситуацию на Украине с Владимиром Путиным

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время обсудить ситуацию на Украине со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Лукашенко заявил, что на Украине «идет какая-то заварушка», и анонсировал грядущее обсуждение ситуации в республике с Путиным.

«В ближайшее время с президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как там будут развиваться события. Очень много неизвестного», — отметил глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации на Украине. При этом он предположил, что вовлечения Белоруссии в украинский конфликт хотел бы Запад.

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Георгий Нестеров
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