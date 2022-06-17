Лукашенко раскрыл позицию Путина по участию Белоруссии в спецоперации

Лукашенко заявил, что Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации на Украине. Слова политика о позиции российского лидера по этому вопросу передает РИА Новости.

«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее», — раскрыл Лукашенко. При этом он уточнил, что Запад хотел бы вовлечения Минска в украинский конфликт.

По мнению Лукашенко, западные страны толкают белорусскую сторону в конфликт на Украине, чтобы разобраться и с Москвой, и с Минском и «выстроить фронт — линию от Питера до Ростова». «Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами», — заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не станет отправлять свои войска на территорию Украины, но ответит, если та попытается ударить по белорусской территории. По словам политика, Белоруссия заинтересована «не влезть по уши в конфликт», а чтобы тот «поскорее закончился».