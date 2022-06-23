Путин встретится с Лукашенко

Пресс-секретарь Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Завидово 23 и 24 июня

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся в резиденции в Завидово 23 и 24 июня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В Завидово сегодня у них [с президентом Владимиром Путиным] неформальное общение, которое будет прервано в 15:00», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, никаких трансляций встречи Лукашенко и Путина не планируется.

Накануне Песков сообщал о подготовке новой встречи президентов соседних стран. Он утверждал, что она может состояться до Форума регионов двух стран, который пройдет 30 июня — 1 июля.

Последний раз Путин и Лукашенко встречались в Сочи 23 мая. До этого президенты провели встречу 16 мая в Кремле — она длилась 40 минут. Лидеры двух стран обсудили совместную работу в области ракетостроения и по другим направлениям оборонно-промышленного комплекса.