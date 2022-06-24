Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Южной Корее разработали робота для исследования туннелей

В Южной Корее разработали робота ATE для автономного исследования туннелей

Фото: shutterstock

Агентство оборонных разработок Южной Кореи сообщило о завершении работы над прототипом робота для исследования туннелей. Автономную машину ATE разрабатывали совместно с Командованием по развитию боевых возможностей армии США, сообщает Defense News.

Агентство изготовило прототип робота совместно с компанией Hanwha Defense. Отмечается, что машина может автономно исследовать подземные туннели без топографической информации. Робот способен регистрировать опасные ситуации и создавать трехмерную карту района.

Также он может получить программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое позволит автоматически выполнять разведывательные задачи. Благодаря технологии ATE робот сможет выполнять задачи под землей, где отсутствует сигнал GPS.

Материалы по теме:
Вот это доставляет. Как технологии изменили жизнь людей всего за один год
Вот это доставляет.Как технологии изменили жизнь людей всего за один год
20 января 2022
С хирургической точностью. Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
С хирургической точностью.Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
13 февраля 2022

Один оператор может управлять несколькими роботами с помощью смартфона или планшета. В ходе испытаний прототип робота смог исследовать пещеру протяженностью 1,5 километра. Машина распознала опасные объекты и загрязненные участки, а также составила карту.

«После развертывания в полевых условиях робот ATE будет выполнять миссии по обеспечению безопасности комбатантов во время подземных операций и городских боевых действий и в некоторой степени повысит оперативную эффективность», — сообщил представитель агентства.

Ранее журнал ACS Publications сообщил, что китайские специалисты из Сычуаньского университета создали робота-рыбу, который предназначен для сбора микропластика в воде.

Синдром отмены: Россия


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
США признали военные успехи России в Донбассе
С двух российских мемориалов сняли польские флаги
Названа самая уязвимая перед жарой категория людей
Богатейшие криптомиллиардеры мира перестали быть миллиардерами
Федеральный заповедник уничтожат ради элитного жилого комплекса
Протестующие собрались у здания Верховного суда США из-за закона об абортах
Назван быстрый способ обнаружить скрытые камеры в номере отеля
Ходить без нижнего белья стало новым трендом
Щербакова обратилась к ISU
В России вдвое снизились доходы таксистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.