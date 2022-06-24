В Южной Корее разработали робота для исследования туннелей

В Южной Корее разработали робота ATE для автономного исследования туннелей

Агентство оборонных разработок Южной Кореи сообщило о завершении работы над прототипом робота для исследования туннелей. Автономную машину ATE разрабатывали совместно с Командованием по развитию боевых возможностей армии США, сообщает Defense News.

Агентство изготовило прототип робота совместно с компанией Hanwha Defense. Отмечается, что машина может автономно исследовать подземные туннели без топографической информации. Робот способен регистрировать опасные ситуации и создавать трехмерную карту района.

Также он может получить программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое позволит автоматически выполнять разведывательные задачи. Благодаря технологии ATE робот сможет выполнять задачи под землей, где отсутствует сигнал GPS.

Один оператор может управлять несколькими роботами с помощью смартфона или планшета. В ходе испытаний прототип робота смог исследовать пещеру протяженностью 1,5 километра. Машина распознала опасные объекты и загрязненные участки, а также составила карту.

«После развертывания в полевых условиях робот ATE будет выполнять миссии по обеспечению безопасности комбатантов во время подземных операций и городских боевых действий и в некоторой степени повысит оперативную эффективность», — сообщил представитель агентства.

Ранее журнал ACS Publications сообщил, что китайские специалисты из Сычуаньского университета создали робота-рыбу, который предназначен для сбора микропластика в воде.

Синдром отмены: Россия



