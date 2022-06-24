Разработан собирающий пластик в воде робот-рыба

ACS Publications: китайские ученые создали робота-рыбу для сбора микропластика в воде

Команда китайских специалистов из Сычуаньского университета создали робота-рыбу, который предназначен для сбора микропластика в воде. Выводы исследования описаны в журнале ACS Publications.

Как сообщают разработчики, бионическая рыба обладает гибкостью, достигает размера в 13 миллиметров, и состоит из нескольких слоев на основе графена, что напоминает слои перламутра в раковине. При контакте с лучом лазера робот включается и начинает собирать микропластик путем притяжения его на поверхность тела. Скорость перемещения устройства будет достигать 30 миллиметров в секунду.

Более ранние проекты предлагали похожих роботов для очистки водоемов от загрязнений, однако у них были различные уязвимости: они состояли из силикона или из гидрогеля из-за чего легко повреждались.

В июне 2022 года группа ученых из Стэнфордского университета представила крошечного робота-оригами, который предназначен для точечной доставки лекарственных препаратов к органам внутри организма.