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Разработан собирающий пластик в воде робот-рыба

ACS Publications: китайские ученые создали робота-рыбу для сбора микропластика в воде

Кадр: The American Chemical Society

Команда китайских специалистов из Сычуаньского университета создали робота-рыбу, который предназначен для сбора микропластика в воде. Выводы исследования описаны в журнале ACS Publications.

Как сообщают разработчики, бионическая рыба обладает гибкостью, достигает размера в 13 миллиметров, и состоит из нескольких слоев на основе графена, что напоминает слои перламутра в раковине. При контакте с лучом лазера робот включается и начинает собирать микропластик путем притяжения его на поверхность тела. Скорость перемещения устройства будет достигать 30 миллиметров в секунду.

Более ранние проекты предлагали похожих роботов для очистки водоемов от загрязнений, однако у них были различные уязвимости: они состояли из силикона или из гидрогеля из-за чего легко повреждались.

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Елена Апазиди
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