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В автобусах и трамваях Москвы запустят новый способ оплаты

Заммэра Москвы: систему быстрых платежей запустят в наземном транспорте к концу 2023 года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В автобусах и трамваях Москвы решили запустить оплату с помощью Системы быстрых платежей (СБП). О введении нового способа покупки билетов в наземном транспорте столицы рассказал заммэра Максим Ликсутов, пишет «Интерфакс».

«В дальнейшем у нас планы — все кассы московского метро, все турникеты и наземный [транспорт]. Вот в таком огромном объеме мы систему до конца 2023 года запустим», — заявил Ликсутов. Кроме того, с помощью СБП появится возможность оплачивать автомобильную парковку в столице. Власти ожидают, что системой будут пользоваться около 700 тысяч человек в день.

17 июня на ПМЭФ мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает внедрение оплаты с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в столичном транспорте.

СБП уже начали тестировать почти на 80 кассах всех открытых станций Большой кольцевой линии метрополитена и в мобильном приложении «Парковки России». Чтобы расплатиться по QR-коду в СБП, потребуется только смартфон с камерой и мобильным приложением одного из 155 банков, которые сегодня поддерживают такой способ оплаты.

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Нина Ташевская
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