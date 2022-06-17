Система быстрых платежей спустится в столичное метро

Система быстрых платежей и правительство Москвы устроят безналичные сервисы в транспорте

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор Национальной системы платежных карт (операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей, оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает дальнейшую совместную работу, направленную на развитие инструментов безналичной оплаты проезда в городском транспорте Москвы, в том числе внедрение оплаты с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в метрополитене.

Начиная с сегодняшнего дня оплата с помощью СБП уже работает в тестовом режиме почти на 80 кассах всех открытых станций Большой кольцевой линии метрополитена (эквайринг обеспечивает банк ВТБ) и в мобильном приложении «Парковки России».

Чтобы расплатиться по QR-коду в СБП, нужен только смартфон с камерой и мобильным приложением одного из 155 банков, которые сегодня поддерживают такой способ оплаты.

«Московский транспорт с каждым годом становится комфортнее. Это происходит не только за счет строительства новых станций метро и выхода на линии современного подвижного состава. Большую роль играют цифровые сервисы, включая безналичную оплату поездок — быструю и удобную, как в случае с использованием карты "Мир". Этот проект мы реализовали вместе с Национальной системой платежных карт. Уверен, что наш следующий шаг — покупка билетов с помощью Системы быстрых платежей — сделает поездки в Московском транспорте еще более привлекательными», — отметил Сергей Собянин.

«В этом году мы приступаем к внедрению в московском транспорте сервисов Системы быстрых платежей, которая может стать таким же востребованным инструментом для оплаты проезда, как и карта "Мир". Москвичи и гости города уже оценили выгоду и удобство оплаты проезда национальными платежными картами, благодаря которым они только с 1 марта этого года смогли сэкономить более 80 миллионов рублей, расплачиваясь за поездки в метро и наземном транспорте. Уверен, что возможности СБП также станут популярными у пассажиров», — отметил Владимир Комлев.

