Девушка с большой грудью примерила заказанный онлайн топ и рассмеялась

Блогерша Алексис примерила заказанный онлайн топ и рассмеялась выпадающему бюсту

Жительница США примерила заказанный онлайн топ и рассмеялась. Соответствующая публикация появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам Алексис (фамилия неизвестна), она решила приобрести упомянутую модель после того, как одна из инфлюенсеров в соцсетях заявила, что он подходит для девушек с большими формами. Тем не менее, когда вещь с перекрестными завязками на шее прибыла, блогерша удивилась, что ее грудь не зафиксирована в ней обещанным образом.

На кадрах героиня материала продемонстрировала обновку. «Я даже не хочу двигаться или говорить слишком громко, потому что мой бюст вылетит», — комментировала она видео. Однако позже она поделилась идеей носить эту одежду с скотчем для груди.

Публикация Алексис стала вирусной и набрала более ста тысяч просмотров. Пользователи сети подбодрили юзершу и посоветовали не стесняться появляться в нем на людях. «Сделай это, подружка. И выложи видео с улицы», «Зря ты сомневаешься, смотрится шикарно», «Прекрасно выглядит», — комментировали они.

Ранее в июне блогерша по имени Серафина (фамилия неизвестна) купила комбинезон на сайте популярного ретейлера Pretty Little Thing и удивилась его состоянию. В соответствующем ролике юзерша с никнеймом seraphinathebaddest показала вещь, которую заказала в интернете за 22 фунта стерлингов (около 1500 рублей). Девушка запечатлела на камеру черный комбинезон и отметила, что он пришел поношенным. На размещенных кадрах видны белые следы от дезодоранта и чужие волосы. «Получила наряд Pretty Little Thing, который я собиралась надеть сегодня. Это отвратительно», — прокомментировала покупательница.