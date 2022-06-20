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Блогерша купила комбинезон в интернете и получила поношенную вещь

Блогерша заказала комбинезон на сайте Pretty Little Thing и удивилась его состоянию

Фото: unsplash

Блогерша по имени Серафина (фамилия неизвестна) купила комбинезон на сайте популярного ретейлера Pretty Little Thing и удивилась его состоянию. Распаковку посылки она сняла на видео и разместила в TikTok.

В соответствующем ролике юзерша с никнеймом seraphinathebaddest показала вещь, которую заказала в интернете за 22 фунта стерлингов (около 1500 рублей). Девушка запечатлела на камеру черный комбинезон и отметила, что он пришел поношенным. На размещенных кадрах видны белые следы от дезодоранта и чужие волосы. «Получила наряд Pretty Little Thing, который я собиралась надеть сегодня. Это отвратительно», — прокомментировала покупательница.

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Публикация стала вирусной и набрала более 2,1 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись активно высказывать свое мнение под постом, однако вскоре автор отключила возможность комментирования. Юзеры уличили блогершу в том, что она примеряла костюм до того, как заснять жалобу.

Представители бренда также ответили на обращение клиентки. «Мы сожалеем о случившемся. Пожалуйста, сообщите номер вашего заказа — это поможет нам разобраться в ситуации», — написали они.

Ранее в июне блогерша заказала обувь в онлайн-магазине ретейлера Shein и пожаловалась на состояние полученного изделия. Девушка приобрела на сайте черные босоножки на завязках, которые были доставлены ей по почте в полном комплекте — с пыльником и коробкой. Во время распаковки клиентка заметила, что подошва обуви была сильно повреждена, на стельках присутствовала грязь, а на ремешках — чужие волосы.

Что делать?


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Полина Гераскина
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