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Блогерша заказала новые туфли на сайте Shein и получила поношенную пару

The Sun: блогерша Эби заказала туфли в онлайн-магазине Shein и получила поношенную пару

Кадр: @violations.ss

Блогерша Эби заказала обувь в онлайн-магазине популярного ретейлера Shein и удивилась ее состоянию. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

Девушка приобрела на сайте черные босоножки на завязках: полученная почтой обувь была упакована в коробку и тканевый пыльник. Распаковку новой пары туфель юзерша с никнеймом violations.ss решила запечатлеть на камеру.

Покупательница извлекла босоножки и обнаружила, что защитная пленка на подошве была сильно повреждена, на стельках присутствовала грязь, а на ремешках — чужие волосы. Заказчица предположила, что ранее туфли уже были в носке. «Они не просто поношенные, они испорчены и пришли в негодность», — отметила она.

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Соответствующий ролик набрал десятки тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказываться в комментариях. «А чего ты ожидала от туфель за пять фунтов?», «У Shein нет отдела контроля качества», «У меня было то же самое с Asos», — писали юзеры.

Ранее в мае блогерша заказала модные брюки на сайте онлайн-магазина PrettyLittleThing и удивилась их странному запаху. Почувствовав его, девушка решила постирать вещь и предварительно замочила ее. Практически сразу вода поменяла цвет, став грязно-коричневой.

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Полина Гераскина
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