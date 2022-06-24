В «СтопХаме» оценили дело о нападении на силовиков фразой «они дадут заднюю»

Член «СтопХама» прокомментировал дело о нападении на силовиков фразой «дадут заднюю»

После возбуждения уголовного дела на членов организации «СтопХам» из-за конфликта с отрядом «Гром» в Москве силовики «дадут заднюю», уверены активисты. Так члены организации оценили ситуацию в своем Telegram-канале «СтопХамМск».

«Обычный автохам, сидевший в авто, оказался сотрудником "Грома". И они, разумеется, знают и уверены, что у них монополия на насилие», — сказал не представившийся активист от имени канала.

По словам мужчины, спецназовцы заявили в полицию, что три активиста избили 15 сотрудников «Грома». При этом, утверждает представитель движения, есть снятое на видео доказательство, что силовики нападают первыми.

«Толику власти люди получают, у них рвет крышу, они думают, что они господа положения. Я не уверен, что они до конца понимали, кто "СтопХам" и что будет общественный резонанс. Вы думаете, им надо, чтобы из каждого утюга об этом новость была? Им это не надо абсолютно, и они дадут заднюю сто процентов, потому что привлекать наших ребят не за что» представитель канала «СтопХамМск»

О конфликте ранее рассказал основатель «СтопХама» Дмитрий Чугунов. По его словам, представители движения увидели неправильно паркующийся автомобиль в районе Ярославского шоссе, после чего начали снимать его на камеру. Из машины вышел человек, представился сотрудником «Грома», затем к нему присоединились еще несколько человек. Словесный конфликт перерос в драку.

Позже в отношении активистов возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти.

Отряд «Гром» с 2003 года являлся специальным подразделением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). С 6 октября 2016 года «Гром» начал действовать в составе МВД России. Отряд занимается обеспечением силовой поддержки мероприятий, которые проводит ведомство.