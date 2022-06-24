Драка спецназовцев «Грома» с активистами «СтопХама» в Москве попала на видео

Очевидцы сняли драку спецназовцев «Гром» с членами «СтопХама» в Москве, возбуждено дело

Драку между бойцами спецназа «Гром» МВД России и активистами движения «СтопХам» сняли очевидцы на видео. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видны мужчины, которые бьют друг друга.

В отношении активистов возбуждено уголовное дело в связи с их нападением на силовиков. Расследование ведется по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Следователи намерены ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее 24 июня сообщалось, что спецназовцы избили активистов, которые проводят рейды по городам России в поисках нарушителей правил дорожного движения. Они увидели, как в районе Ярославского шоссе на тротуаре паркуется автомобиль, что является грубым нарушением правил. Мужчины начали снимать автомобиль, нарушающий закон. Из машины вышел человек в майке с надписью «Гром» (созданное в 2003 году специальное подразделение ФСКН России, действует в составе МВД), который заявил, что он «при исполнении», однако отказался показывать свои документы.

В результате потасовки трое участников «СтопХам» пострадали, им потребовалась помощь врачей. 36-летнего Алексея Горбачевского госпитализировали с травмой живота.