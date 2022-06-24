В Москве спецназовцы избили активистов «СтопХама»

В Москве спецназовцы «Грома» избили активистов движения «СтопХам»

Спецназовцы избили активистов движения «СтопХам», которые проводят рейды по городам России в поисках нарушителей правил дорожного движения. О перепалке изданию «Подъем» рассказал основатель «СтопХама» Дмитрий Чугунов.

По словам Чугунова, активисты проводили рейд в Москве. Они увидели, как в районе Ярославского шоссе на тротуаре паркуется автомобиль, что является грубым нарушением правил, и начали снимать его на камеру.

Из машины вышел человек в майке с надписью «Гром» (созданное в 2003 году специальное подразделение ФСКН России, ныне действует в составе МВД). Нарушитель заявил, что он «при исполнении», однако отказался показывать свои документы. Как вспоминает Чугунов, в машине сидели еще люди.

«После — словесный конфликт, и этот джентльмен напал на активиста, сел сверху и начал кричать: "Работает полиция". Потом присоединились еще человек 10-15, которые активистов в жесткой форме избили. Приняли решение: лучший способ защиты — нападение», — рассказал основатель «СтопХам».

После инцидента активистов доставили в отдел полиции, а затем в отделение Следственного комитета. Сотрудники спецподразделения МВД проходят по делу как потерпевшие, сказав, что активисты первыми напали на них. Как уточняет Baza, трое участников «СтопХама» пострадали, им потребовалась помощь врачей. 36-летнего Алексея Горбачевского госпитализировали с травмой живота.

Общественное движение «СтопХам» образовано в Москве в 2010 году. Активисты движения борются против хамства на дорогах и грубых нарушений ПДД, связанных с парковкой и движением по тротуарам. Свои акции молодые люди снимают на видео и выкладывают в интернет. Настойчивым нарушителям они наклеивают большие трудноснимаемые наклейки, из-за чего между ними и водителями происходили сотни конфликтов, нередко доходившие до драк. В 2018 году «СтопХам» ликвидировали решением Мосгорсуда по иску столичного главка Минюста России.