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В ЛНР заявили о попытке ВСУ атаковать администрацию главы республики

В НМ ЛНР сообщили, что ВСУ пытались ударить «Точкой-У» по администрации Пасечника

Фото: Edgar Su / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать администрацию главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, расположенную в центре столицы ЛНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции (НМ) республики Андрей Марочко.

По словам Марочко, ночью украинские военные получили приказ нанести удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по центру Луганска. «Благодаря слаженным действиям ПВО ракета была сбита на подлете в районе населенного пункта Тепличное», — заявил он.

Офицер НМ ЛНР подчеркнул, что, согласно траектории полета ракеты, украинские военные планировали атаку на администрацию главы республики.

23 июня стало известно о взятии под контроль подразделениями Народной милиции ЛНР городов Горское и Золотое. По данным посла республики в России Родиона Мирошника, около двух тысяч украинских военных, оказавшихся в окружении, захотели сложить оружие.

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Алевтина Запольская
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