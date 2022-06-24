Врач назвала опасные причины покраснения ушей

Терапевт Лидия Голубенко: красные уши могут быть неочевидным симптомом гипертонии

Терапевт Лидия Голубенко назвала опасные причины покраснения и жжения ушей. О каких болезнях могут сигнализировать красные уши, врач рассказала изданию «Доктор Питер».

Эксперт отметила, что обычно уши краснеют из-за реакции капилляров на физические и психические стимулы со стороны организма: из-за стресса или инфекции, после тяжелого труда и так далее.

Однако иногда, по ее словам, покраснение ушей требует внимания, так как может быть неочевидным симптомом серьезных заболеваний. «Если есть проблемы с сосудами и резко подскакивает артериальное давление, возможна краснота лица, ушей и шеи. Стойкая краснота ушей при гипертонии — это повод для проверки не только самого сердца, но и печени, надпочечников и самих почек. Нередко это может быть признаком неполадок в них», — предупреждает Голубенко.

Она отметила, что пылающие уши могут быть признаком синдрома вегетативной дисфункции — состояния, при котором периферическая нервная система не может полноценно регулировать сосудистый тонус. «Помимо приступов прилива крови к ушам с ощущением, что они горят, возникают одышка, нехватка воздуха, головокружения, приступы сердцебиения, головная боль. Эти изменения носят функциональный характер, серьезных поражений в сердце или сосудах — нет», — добавила терапевт.

Еще одна возможная причина покраснения ушей — атеросклеротическое поражение сосудов, из-за чего страдает кровообращение в тканях. «Жжение в ушах, их покраснение возможны и при осложнениях — инфаркте, формировании сердечной недостаточности. Но горящие уши это не ведущий симптом. Гораздо серьезнее — боли в груди, которые отдают в плечо, руку, челюсть, расстройства речи, холодный пот, расстройство сознания, одышка, снижение давления, шок», — конкретизировала врач.

Голубенко успокоила, что зачастую уши горят и не по таким тревожным поводам. Например, краснеть уши могут из-за жары, при усиленном мыслительном процессе (когда кровь приливает к голове), когда человек находится в напряженной обстановке (на совещании или собеседовании), из-за гормональных перепадов у женщин, из-за употребления алкоголя.

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